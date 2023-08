Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Mit getuntem Roller unterwegs

Augsburg (ots)

Am Sonntag (27.08.2023) kontrollierte eine Polizeistreife gegen 01.45 Uhr einen Rollerfahrer, welcher auf der Schillstraße unterwegs war. Der Roller war mit knapp 50 km/h unterwegs und der Fahrer hatte nur eine Mofa-Prüfbescheinigung.

Die Beamten fuhren zunächst hinter zwei Roller-Fahrern. Schließlich überholte der 16-Jährige mit seinem Roller das andere Fahrzeug. Die Beamten hielten beide Fahrzeuge an. Bei der Kontrolle stellten sich heraus, dass der 16-jährige Fahrer lediglich im Besitz einer Mofa-Prüfbescheinigung sei. Außerdem gab der 16-Jährige an, dass die Drossel am Roller entfernt wurde. Der Roller wurde sichergestellt, um ein Gutachten zu erstellen.

Die Polizei ermittelt nun gegen den 16-Jährigen wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, außerdem wird gegen den Halter des Fahrzeugs ermittelt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell