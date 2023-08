POL Schwaben Nord: Alkoholdelikte im Straßenverkehr

Augsburg (ots) - Am Samstag (26.08.2023) beleidigte ein 56-Jähriger gegen 15.30 Uhr in der Narzissenstraße mehrere Feuerwehrleute. Die Feuerwehr Augsburg war dabei einen umgestürzten Baum mit Geräten zu entfernen. Dabei brachte sich der 56-Jährige mehrfach in Gefahr. Die Einsatzkräfte baten ihn, zu seinem eigenen Schutz, den Gefahrenbereich zu verlassen. Dies tat er nicht und beleidigte die Einsatzkräfte. Die ...

