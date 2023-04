LPI-EF: Hoher Schaden bei Einbruch

Erfurt (ots) - Bei einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus in Erfurt stahlen Diebe am Dienstag ein hochwertiges E-Bike. Die Täter drangen mit Gewalt in das Haus in der Krämpfervorstadt ein. Anschließend stahlen sie aus dem Hausflur ein silberfarbenes E-Bike der Marke "Specialized" vom Typ "Vado SI 5.0 EQ" samt dazugehörigem Schloss im Wert von über 5.000 Euro. An der Haustür verursachten die Täter massiven Schaden, ...

