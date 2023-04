Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Hochwertiges E-Bike gestohlen

Erfurt (ots)

Bei einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus in Erfurt stahlen Diebe am Dienstag ein hochwertiges E-Bike. Die Täter drangen mit Gewalt in das Haus in der Krämpfervorstadt ein. Anschließend stahlen sie aus dem Hausflur ein silberfarbenes E-Bike der Marke "Specialized" vom Typ "Vado SI 5.0 EQ" samt dazugehörigem Schloss im Wert von über 5.000 Euro. An der Haustür verursachten die Täter massiven Schaden, der auf etwa 4.000 Euro geschätzt wurde. (DS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell