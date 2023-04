Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbruch in Weinhandlung

Erfurt (ots)

Einbrecher hatten es auf eine Weinhandlung in Erfurt abgesehen. In der Nacht von Freitag auf Samstag drangen die Täter auf unbekannte Weise in das Geschäft ein. Aber anstatt es auf die dort gelagerten guten Tropfen abzusehen, stahlen sie mehrere hundert Euro Bargeld und vier Aschenbecher im Wert von knapp acht Euro. Wie die Täter in das Geschäft gelangten, ist u. a. Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Die Polizei nahm eine Strafanzeige wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls auf. (DS)

