Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Ohne Führerschein Unfall verursacht

Landkreis Sömmerda (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Kölleda wurden Donnerstagabend zwei Personen leicht verletzt. Ein 28-jähriger Mitsubishi-Fahrer fuhr gegen 18:20 Uhr auf der Johannesstraße und wollte nach links in die Erfurter Straße abbiegen. Dabei übersah er eine 42-jährige VW-Fahrerin und kollidierte mit ihr im Einmündungsbereich. Durch den Zusammenstoß wurde die Frau und ihre 13-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Das Mädchen musste zur weiteren Behandlung in ein Krankhaus gebracht werden. Bei der anschließenden Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 28-Jährige keine Fahrerlaubnis hat. Zudem bestand der Verdacht, dass er unter Drogeneinfluss gefahren war. Auch er wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo er sich einer Blutentnahme unterziehen musste. Der Mann muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Fahren ohne Fahrerlaubnis strafrechtlich verantworten. (DS)

