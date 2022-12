Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Verkehrsunfall

Apolda (ots)

Am 25.12.2022, gegen 17:25 Uhr warteten eine 88jährige PKW-Fahrerin sowie ein 71jähriger PKW-Fahrer an einer Lichtzeichenanlage auf der Bundesstraße 87 in Fahrtrichtung Niederroßla. In der folgenden Grünphase wollte die 88jährige Fahrzeugführerin nach rechts in Richtung Weimarer Berg abbiegen, wobei der 71jährige den Kreuzungsbereich in Richtung Niederroßla passierte. Im weiteren Verlauf wechselte die 88jährige Fahrerin plötzlich die Fahrtrichtung nach links und führte die Fahrt ebenfalls in Richtung Niederroßla fort. Dabei kollidierte die 88jährige Fahrzeugführerin mit der linken Fahrzeugseite gegen die rechte Fahrzeugseite des 71jährigen Fahrer. Es entstand an beiden Fahrzeugen ein erheblicher Sachschaden von insgesamt ca. 9000 Euro. Verletzt wurde zum Glück niemand.

