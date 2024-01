Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Fahrrad und Auto kollidieren im Kreisverkehr

AB / Espelkamp (ots)

Zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einer Radfahrerin (62) im Kreisverkehr an der General-Bishop-Straße/In der Tütenbeke ist es in den frühen Morgenstunden des Donnerstags gekommen. Dabei wurde die Radlerin leicht verletzt.

Der Frau aus Espelkamp war mit ihrem Zweirad gegen 6.45 Uhr auf der Straße "In der Tütenbeke" in Richtung des Kreisels unterwegs gewesen. Sie beabsichtigte diesen über die Fußgängerfurt der General-Bishop-Straße zu passieren, um ihre Fahrt weiter geradeaus in Richtung Wilhelm-Harting-Straße fortzusetzen.

Zur selben Zeit befuhr eine 59-jährige Frau den Kreisverkehr und verließ diesen an der General-Bishop-Straße, um in Richtung Isenstedter Straße weiterzufahren. Dabei kam es auf Höhe des Überweges zu einer Berührung zwischen Auto und Fahrrad. In der Folge stürzte die querende Radfahrerin. Während die Autofahrerin unverletzt blieb, klagte die Zweiradfahrerin über leichte Schmerzen. Auf einen Rettungswagen verzichtete die Frau jedoch. Sie wollte sich selbständig in ärztliche Behandlung begeben. Das Fahrrad trug einen leichten Sachschaden davon.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell