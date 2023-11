Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz vom 27.11.2023

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

++ Kennzeichen entwendet ++

Achim. Zwischen Samstagmorgen und Sonntagmorgen kam es zum Diebstahl eines Kennzeichens auf dem Parkplatz in der Uesener Weserstraße. Unbekannte entwendeten das vordere Kennzeichen eines Ford Ranger. Zeugen werden gebeten, Hinweise bei der Polizei Achim unter 04202/9960 mitzuteilen.

++ Einbruch in Lagerhalle - Baumaschinen entwendet ++

Ottersberg. Zwischen Freitagabend und Sonntagmittag kam es zum Einbruch in eine Lagerhalle, welche in der Stellmacherstraße liegt. Bisher unbekannte Täter öffneten eine Tür zur Lagerhalle und betraten diese. Im weiteren Verlauf entwendeten die Täter mehrere Baumaschinen, bevor sie unerkannt flüchteten. Auf welche Weise die Täter die Tür öffneten, ist bisher nicht bekannt. Die Ermittlungen dauern nun an. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Diese werden gebeten, Hinweise oder verdächtige Beobachtungen bei der Polizei Achim unter 04202/9960 mitzuteilen.

++ Einbruch in Wohnhaus - Täter von Bewohner überrascht ++

Verden. Am Sonntag, gegen 02:15 Uhr, versuchte ein bisher unbekannter Täter in ein Wohnhaus einzubrechen. Der Täter öffnete gewaltsam ein Fenster und stieg in das Wohnhaus ein. Dabei wurde er von dem Bewohner entdeckt, woraufhin der Täter unerkannt aus dem Fenster flüchtete. Verletzt wurde der Bewohner dabei nicht.

Der Täter kann als männlich beschrieben werden. Weiterhin habe der Täter eine blaue Jeans sowie eine blaue Jacke getragen.

Entwendet worden ist nach derzeitigem Stand nichts. Bei der Polizei wurde der Sachverhalt am nächsten Morgen angezeigt. Die Beamten führten eine Spurensuche und -sicherung durch. Nun werden Zeugen gesucht. Diese werden gebeten, Hinweise oder verdächtige bei der Polizei Verden unter 04231/8060 zu melden.

++ Bei Verkehrsunfall leicht verletzt ++

Thedinghausen. Am Sonntagnachmittag ereignete sich auf der Syker Straße (L 354) ein Verkehrsunfall mit drei Leichtverletzten. Die 58 Jahre alte Fahrerin eines Hyundai war auf der Rieder Straße unterwegs. Beim Einbiegen auf die Syker Straße bemerkte sie ersten Erkenntnissen zufolge einen von links kommenden Ford zu spät. In der Folge kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Dabei wurden der 26 Jahre alte Beifahrer im Hyundai sowie der 31 Jahre alte Fahrer des Fords sowie seine 25 Jahre alte Mitfahrerin leicht verletzt. Die 58-Jährige blieb nach derzeitigem Stand unverletzt. Der Rettungsdienst brachte die Verletzten in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge waren infolge des Verkehrsunfalls nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden lässt sich zumindest auf 12.000 EUR beziffern.

LANDKREIS OSTERHOLZ

++ Einbruch in Wohnhaus - Täter machen keine Beute ++

Worpswede. Zwischen Donnerstagabend und Sonntagmittag brachen Unbekannte in ein Wohnhaus in der Schlußdorfer Straße ein. Die bisher unbekannten Täter öffneten gewaltsam ein Fenster zum Wohnhaus und stiegen durch dieses ein. Im weiteren Verlauf durchsuchten die Täter das Wohnhaus - Beute machten sie nach derzeitigem Stand jedoch nicht. Nun werden Zeugen gesucht. Diese werden gebeten, Hinweise beim Polizeikommissariat Osterholz unter 04791/3070 mitzuteilen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell