POL-VER: Pressemitteilung der PI Verden/Osterholz vom 25.11.2023

Bereich Verden:

Verkehrsunfall

Am Freitag, den 24.11.2023, kam es in Verden, gegen 12.46 Uhr, zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei beteiligten Pkw im Kreuzungsbereich Lönsweg Ecke Wilhelm-Busch-Straße. Der Fahrzeugführer eines Taxis übersah hierbei, die von rechts kommende, vorfahrtsberechtigte Fahrzeugführerin eines Pkw Mercedes-Benz. Verletzt wurde niemand. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt ca. 30.000 Euro.

Bereich Autobahnpolizei Langwedel:

Verkehrsunfall

Am Freitagnachmittag, gegen 14.43 Uhr, gerät der Fahrzeugführer eines Pkw vermutlich aufgrund eines plötzlich eintretenden Graupelschauers und der damit einhergehenden Fahrbahnglätte auf der A27 im Bereich Walsrode ins Schleudern und kollidiert zunächst mit der Mittelschutzplanke. Anschließend kommt der Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab, rutscht über den matschigen Seitenraum sowie über einen Wildschutzzaun und kommt schließlich zwischen zwei Bäumen hochkant zum Stehen. Der Fahrzeugführer bleibt unverletzt. Es entsteht ein Sachschaden von ca. 12.000 Euro. (Foto im Anhang).

Diebstahl aus Sattelzug

Freitag, 24.11.2023, 06:00 Uhr Am Freitag, 24.11.2023, stellte der Führer eines, auf dem Parkplatz Hamwiede an der Bundesautobahn 27, Fahrtrichtung Hannover, geparkten Sattelzuges im Rahmen seiner Abfahrtkontrolle fest, dass bislang unbekannte Täter die Plane an seinem Sattelauflieger aufgeschlitzt hatten. Nachdem die Täter sich einen Überblick über die Ladung gemacht hatten, öffneten sie die Laderaumportale und entwendeten Spielwaren im Wert von ca. 64.000 Euro. Um mögliche Spuren zu vernichten, wurde der Inhalt eines Pulverlöschers anschließend im Laderaum entleert.

Verkehrsunfall aufgrund von Glätte

Freitag, 24.11.223, 14:01 Uhr Der Fahrzeugführer eines PKW Audi A4 geriet auf der Bundesautobahn 27 im Bereich Walsrode bei Regen und plötzlichen Hagel mit seinem Fahrzeug ins Schleudern und kollidierte zunächst mit der Mittelschutzplanke. Anschließend schleuderte der PKW über sämtliche Fahrstreifen, kollidierte mit der Außenschutzplanke und kam dann entgegen der Fahrtrichtung auf dem Seitenstreifen zum Stillstand. Der Fahrzeugführer blieb unverletzt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 2.000 Euro.

Verkehrsunfall aufgrund von Glätte

Freitag, 24.11.2023, 17:46 Uhr Der Fahrzeugführer eines PKW Opel Astra geriet auf der Bundesautobahn 27, Fahrtrichtung Cuxhaven, in Höhe der Ortschaft Etelsen, mit seinem Fahrzeug aufgrund von Schneeglätte ins Schleudern, kollidierte zunächst mit der Mittelschutzplanke und dann mit der Außenschutzplanke. Das Fahrzeug kam auf dem rechten Fahrstreifen zum Still-stand. Bei dem Unfall blieben die beiden Fahrzeuginsassen unverletzt. Der Schaden an den Schutzplanken und dem Fahrzeug beläuft sich auf ca. 3.500 Euro.

Bereich Achim:

+++ Zeugenaufruf +++ Besonders schwerer Fall des Diebstahls von Baumaschinen in Achim

Bislang unbekannte Personen entwendeten in der Zeit von Donnerstag, 16:30 Uhr bis Freitag, 08:00 Uhr diverse Baumaschinen von einem umzäunten Baustellengelände in der Uphuser Heerstraße in Achim. Hierzu überwanden sie gewaltsam die Umzäunung des Geländes, sowie weitere Schließvorrichtungen und gelangten so an das spätere Diebesgut. Die Baumaschinen wurden in der Folge vom Baustellengelände abtransportiert. Bisher ist bekannt, dass bei der Tat mindestens fünf verschiedene Unternehmen geschädigt wurden. Die genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt, dürfte nach einer ersten Schätzung jedoch mindestens im fünfstelligen Euro-Bereich liegen. Zeugen werden gebeten, sich mit Hinweisen zu der Tat an die Polizei Achim zu wenden (Telefon: 04202/9960)

Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Freitag, gegen 11:54 Uhr, kam es an dem Kreisverkehr in der Straße Zum Achimer Bahnhof zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem sogenannten Liegerad. Die Fahrzeugführerin des beteiligten Pkw befuhr dabei die Fahrbahn aus Richtung Embsen kommend in Fahrtrichtung Achim-Uesen. Beim Einbiegen in den dortigen Kreisverkehr übersah sie die, den Fußgängerüberweg querende und vorfahrtberechtigte, 61-jährige Radfahrerin, sodass es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam. Die beteiligte Radfahrerin wurde bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt. Die unfallbeteiligte Fahrzeugführerin des Pkw entfernte sich zunächst unerlaubt vom Unfallort. Die 76-jährige Achimerin konnte jedoch im Anschluss durch die Polizei ermittelt werden. Strafanzeigen wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort und Fahrlässiger Körperverletzung wurden eingeleitet.

Verkehrsunfall mit entlaufenem Hund

Am gestrigen Freitag, gegen 12:43 Uhr, kam es in der Embser Landstraße in Achim zu einem Verkehrsunfall bei dem ein zuvor entlaufener Hund tödlich verletzt wurde. Nach Zeugenangaben kollidierte ein bislang unbekannter Pkw mit dem auf der Fahrbahn laufenden Hund. Der bislang unbekannte Fahrzeugführer entfernte sich daraufhin unerlaubt vom Unfallort. Der Hund verstarb noch an der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich mit Hinweisen zu dem Verkehrsunfall an die Polizei Achim zu wenden (Telefon: 04202/9960)

Bereich Osterholz:

Ein Leichtverletzter nach Verkehrsunfall Ritterhude - Am Freitagnachmittag kommt es gegen 17:00 Uhr auf der Stader Landstraße in Ritterhude zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person. Nach bisherigen Feststellungen befährt ein 61-jähriger Mann mit seinem Pkw die Stader Landstraße in Richtung Bremen. In Höhe der Einmündung Am Großen Geeren stoppt er seinen Pkw, da der vor ihm fahrende Pkw nach links abbiegen möchte. Ein hinter ihm fahrender 23-jähriger Ritterhuder erkennt die Situation zu spät und fährt auf. Der 61-jährige Mann wird leicht verletzt. An insgesamt drei Fahrzeugen entsteht Sachschaden von mehr als 10.000 Euro. Zwei Pkw sind nicht mehr fahrbereit und müssen durch einen Abschleppdienst entfernt werden.

Vorfahrt missachtet - ein Leichtverletzter Lilienthal - Am Freitagmorgen kommt es gegen 10:30 Uhr auf der Seeberger Landstraße in Lilienthal zu einem Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person. Nach bisherigen Feststellungen befährt ein 67-jähriger Lilienthaler die Straße Seeberger Moor in Richtung Seeberger Landstraße. Anschließend fährt er auf die Seeberger Landstraße, ohne die Vorfahrt eines 54-jährigen Bremers zu beachten. Es kommt zum Zusammenstoß, wodurch der Pkw des Bremers ins Schleudern gerät, von der Fahrbahn abkommt und in einem Graben zum Stehen kommt. Der Bremer wird leicht verletzt. Beide Pkw sind nicht mehr fahrbereit und müssen durch einen Abschleppdienst geborgen werden.

Landwirt zu schnell unterwegs

Ritterhude - Während der Streife fällt den Polizeibeamten ein landwirtschaftliches Gespann auf, das die Straße Auf der Lieth in Ritterhude befährt. Dabei hält es die maximale Geschwindigkeit von 25 km/h nicht ein. Im Rahmen der Kontrolle werden weitere Verkehrsordnungswidrigkeiten festgestellt. Das Überschreiten der zulässigen Höchstgeschwindigkeit begründet einen Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz. Gegen den 67-Jährigen aus Ritterhude wird deshalb ein Strafverfahren eingeleitet.

