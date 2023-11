POL-VER: +Auffahrunfall mit einer leichtverletzten Person++Von Fahrbahn abgekommen++In Restaurant eingebrochen++Einbrüche in Wohnhäuser++Unfall im Kreuzungsbereich++Verkehrsunfall mit Krad+

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

Landkreis Verden

+Auffahrunfall mit einer leichtverletzten Person+ Achim. Am Donnerstag, gegen 14:30 Uhr, ereignete sich auf der A1 in Richtung Hamburg in Höhe der Anschlussstelle Uphusen/Mahndorf ein Verkehrsunfall bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Ein 67 Jahre alter Fahrer eines Sattelzuges fuhr aufgrund eines Staus langsam auf dem Hauptfahrstreifen. Dies bemerkte ersten Informationen zufolge der 60-jährige Fahrer eines weiteren Sattelzuges zu spät und fuhr auf den Scania-Sattelzug auf. In Folge des Verkehrsunfalls wurde das Führerhaus des MAN-Sattelzuges eingedrückt. Der 60-Jährige konnte diese jedoch selbstständig verlassen. Er kam mit dem Rettungsdienst leichtverletzt in ein Krankenhaus. Der 67-Jährige bliebt unverletzt. Der Sattelzug des 60-jährigen war mit Feuerwerkskörpern beladen, die Ladung wurde bei dem Unfall jedoch nicht beschädigt. Die Zugmaschine war nicht mehr fahrbereit und der Sattelzug musste abgeschleppt werden. Die Sachschäden dürften sich auf 75.000 Euro beziffern. Für die Verkehrsunfallaufnahme war der Hauptfahrstreifen gesperrt worden.

+Von Fahrbahn abgekommen+ Oyten. Donnerstagnacht kam es auf der A1 in Richtung Hamburg zwischen den Anschlussstellen Oyten und Posthausen zu einem Verkehrsunfall mit einem Sattelzug. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Ersten Informationen zufolge war der 63-jährige Fahrer eines Sattelzuges, beladen mit Plastikteilen, auf dem Hauptfahrstreifen unterwegs, als ein Wildtier auf die Fahrbahn lief. Der 63-Jährige wich diesem aus und der Sattelzug kam im Seitenraum zur Seite gekippt zum Stehen. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf 25.000 Euro geschätzt. Die Bergung konnte erst am Freitagmorgen durchgeführt werden.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+In Restaurant eingebrochen+ Worpswede. Im Zeitraum von Mittwochabend 21:30 Uhr bis Donnerstagnachmittag 16:00 Uhr brachen unbekannte Täter in ein Restaurant in der Findorffstraße ein. Sie beschädigten ein Fenster und stiegen in das Gebäude ein. Aus dem Inneren entwendeten sie mitunter Bargeld und Flaschen mit Alkohol. Anschließend verließen sie das Restaurant und flüchteten in unbekannte Richtung. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Diese werden gebeten sich bei der Polizei Osterholz unter 04791/3070 zu melden.

+Einbrüche in Wohnhäuser+ Schwanewede. Von Mittwochabend bis Donnerstagabend kam es im Stundenweg zu zwei Einbrüchen in eine Wohnung und ein Einfamilienhaus. Die unbekannten Täter öffneten mittels Gewaltanwendung in beiden Fällen ein Fenster und verschafften sich Zugang zu den Räumlichkeiten. Sie durchsuchten die Räume des Einfamilienhauses. Bei der Durchsuchung der Wohnung wurden sie wohlmöglich durch zurückkehrende Nachbarn gestört. Die Täter flüchteten unerkannt. Hinweise oder verdächtige Beobachtungen können bei der Polizei Osterholz unter 04791/3070 mitgeteilt werden.

+Unfall im Kreuzungsbereich+ Osterholz-Scharmbeck. Donnerstagabend, gegen 17:30 Uhr, kam es auf der Lange Straße im Bereich der Kreuzung zur Bahnhofstraße zu einem Verkehrsunfall mit zwei Pkw. Verletzt wurde nach derzeitigem Stand niemand. Eine 55 Jahre alte Fahrerin fuhr mit ihrem Jeep in den Kreuzungsbereich ein. Sie übersah einen bevorrechtigten 47-Jährigen in seinem Opel und stieß mit dem Pkw zusammen. Der Opel geriet durch den Aufprall auf den Gehweg und drehte sich. Der Sachschaden wird auf 10.000 Euro beziffert.

+Verkehrsunfall mit Krad+ Lilienthal. Am Donnerstagmittag ereignete sich auf der Heidberger Straße ein Verkehrsunfall zwischen einem Toyota und einem Leichtkraftrad. Der 17-jährige Fahrer des Krads beabsichtigte an einer Einmündung abzubiegen und bremste ab. Diese erkannte die hinter ihm fahrende 38-jährige Fahrerin des Toyota zu spät und fuhr auf das Krad auf. Bei dem Unfall wurde der 17-jährige leichtverletzt. Der Sachschaden wird auf 3.500 Euro geschätzt.

