POL-E: Essen: Unbekannter raubt Geld aus Spielhalle - Zeugen gesucht

Essen (ots) - 45141 E.-Nordviertel: Am 30. Juli dieses Jahres meldeten Zeugen auf der Altenessener Straße eine Sachbeschädigung durch Graffiti an der Außenwand einer Moschee. Auf den Aufnahmen einer Videoüberwachung ist zu erkennen, dass sich zwei Unbekannte am Vorabend (29. Juli) gegen 20 Uhr an der Moschee aufhielten. Während einer Schmiere stand, holte der ...

mehr