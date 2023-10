Essen (ots) - 45147 E.-Holsterhausen: Am 19. Mai dieses Jahres verschaffte sich ein Unbekannter gegen 16:10 Uhr Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus in der Janssenstraße. Über den Hausflur gelangte er in die Kellerräume, aus denen er diverse Gegenstände entwendete. Überwachungskameras filmten den Tatverdächtigen. Die Fotos finden Sie im Fahndungsportal unter folgendem Link: https://polizei.nrw/fahndung/116405 Wenn Sie ...

