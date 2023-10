POL-E: Essen: 82-jähriger Rüdiger G. aus Essen vermisst - Polizei bittet um Mithilfe

Essen (ots) - 45143 E.-Altendorf: Am frühen Dienstagmorgen (3. Oktober) wurden zwei Männer (23/35) auf dem Schulhof an der Ohmstraße von mehreren Jugendlichen überfallen. Der 35-jährige wurde verletzt. Ein 18-Jähriger wurde vorläufig festgenommen. Gegen 1:50 Uhr waren zwei Männer (23/35) zu Fuß in Altendorf ...

