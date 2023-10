POL-E: Essen: Dieb versucht Tablets mit Aufklebern des Eigentümers zu verkaufen - Fotofahndung

Essen (ots) - 45133 E.-Bredeney: Am Freitag (29. September) veröffentlichte die Polizei Fotos der 13-jährigen Cassandra K. aus Essen, die nicht in ihre Wohneinrichtung in Bredeney zurückgekehrt war. Hier gelangen Sie zur Ursprungsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11562/5615419 Gestern Abend (1. Oktober) konnte die Vermisste in Düsseldorf angetroffen ...

mehr