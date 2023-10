Polizei Essen

POL-E: Essen: 13-jährige Cassandra K. vermisst - 1. Folgemeldung - Vermisste wieder da

Essen (ots)

45133 E.-Bredeney:

Am Freitag (29. September) veröffentlichte die Polizei Fotos der 13-jährigen Cassandra K. aus Essen, die nicht in ihre Wohneinrichtung in Bredeney zurückgekehrt war.

Hier gelangen Sie zur Ursprungsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11562/5615419

Gestern Abend (1. Oktober) konnte die Vermisste in Düsseldorf angetroffen werden.

Wir bedanken uns bei den Medien und den Bürgern für die Unterstützung und bitten, die Fotos zu löschen und nicht weiter zu verbreiten./SoKo

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell