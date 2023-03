Werdohl (ots) - Einer 44-jährigen Werdohlerin wurde am Montag im Zug nach Dortmund die Geldbörse gestohlen. Nach dem Aussteigen bemerkte die Frau den Verlust. Kurz darauf wurde die in der Geldbörse steckende Karte zum Einkauf in einer Drogerie genutzt. Die Werdohlerin erstattete Anzeige bei der Polizei, die eine KUNO-Sperrung veranlasste. Diese verhindert den weiteren Einsatz einer verlorenen Bankkarte im Lastschriftverfahren. Allein schon deshalb rät die Polizei nach ...

mehr