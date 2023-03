Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Renitenter Fahrgast landet in der Hönne/ Taschendiebinnen bestehlen 88-Jährige/ MiniCooper gestohlen/ Exhibitionist im Pflegeheim

Menden (ots)

Nach einem Streit mit einem Busfahrer ist ein unbekannter Fahrgast am Dienstag gegen 16.30 Uhr in der Hönne gelandet. Nach dem Anruf eines Zeugen stoppte die Polizei den Bus der MVG-Linie im Bereich Mendener Straße/Haarweg und nahm die Aussage des leicht verletzten Busfahrers auf. Sein Hemd war zerrissen. Er gibt an, dass ihn der unbekannte Fahrgast beim Aussteigen an der Walburgisstraße beleidigt habe. Als er ihn zur Rede stellte, habe sich ein Wortgefecht entwickelt und es kam zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Sein Gegner stieß ihn zu Boden. Dabei erlitt der Fahrer Verletzungen. Um sich zu verteidigen, habe er den Gegner in die Hönne gestoßen und sei weitergefahren. Der Unbekannte kletterte aus dem Wasser und ging weg. Die Polizei nahm eine Anzeige des Busfahrers wegen Körperverletzung und Beleidigung auf. Eine Nahbereichsfahndung nach dem renitenten Fahrgast verlief ohne Erfolg. (cris)

Zwei Taschendiebinnen haben am Dienstag in einem Bekleidungsgeschäft an der Hauptstraße eine 88-jährige Frau bestohlen. Die Seniorin hatte ihre Handtasche über beide Handgriffe ihres Rollators gehängt. An der Kasse suchte sie in der Tasche vergeblich nach ihrer Geldbörse. Mitarbeiter kontrollierten die Aufnahmen einer Überwachungskamera, die den Tatverlauf zeigen: Die 88-jährige wandte sich nur einige Sekunden von ihrem Rollator ab. Genau in diesem Moment griff eine Unbekannte in die Handtasche und zog das Portemonnaie heraus. Eine zweite Frau beobachtete die anderen Kunden. Zusammen verließen die Frauen mit ihrer Beute das Geschäft. Die Polizei wurde gerufen und nahm eine Anzeige auf. Die Frauen wurden auf etwa 20 bis 25 Jahre und eine Körpergröße zwischen 1,60 und 1,70 Meter geschätzt. Die erste Tatverdächtige trug eine grüne Jacke, eine graue Mütze, schwarze Sneakers mit einem weißen Emblem sowie eine Brille. Die zweite Tatverdächtige trug ein beiges Kopftuch, eine graue Jacke sowie einen schwarzen Rucksack auf dem Rücken. Hinweise bitte unter Telefon 9099-0. Die Polizei warnt weiter vor Taschendieben, die insbesondere in Discountern Ausschau halten nach ihren meist älteren Opfern. Deshalb sollten Wertsachen unbedingt möglichst dicht am Körper getragen werden. (cris)

MINI Cooper entwendet/Exhibitionist entblößt sich in Altenheim Ein MINI Cooper, der zwischen Freitag und Montag an der Mecklenburger Straße geparkt stand, wurde durch Unbekannte entwendet. Das Fahrzeug ist mit einem "Keyless-Go" System ausgestattet. Der MINI wurde zur Fahndung ausgeschrieben. Bisher liegen keine Hinweise auf mögliche Täter vor. Zeugen werden gebeten sich unter 02373/9099-0 mit der Polizeiwache in Menden in Verbindung zu setzen. (schl)

Ein 36-jähriger Mendener hat sich am Dienstagnachmittag, gegen 15:30 Uhr, in einem Altenheim am Veilchenweg im Eingangsbereich vor zwei Bewohnern entblößt. Die eingesetzten Polizisten trafen den Mann vor dem Gebäude an. Da sich Hinweise auf eine psychische Erkrankung ergaben, wurde der Mann durch einen Arzt und das Ordnungsamt der Stadt Menden in einer geschlossenen psychiatrischen Einrichtung untergerbacht. Die Polizei ermittelt wegen einer exhibitionistischen Handlung. (schl)

