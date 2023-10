POL-E: Essen: Graffiti an Wand einer Moschee gesprüht - Fotofahndung

Essen (ots) - 45144 E.-Frohnhausen: Am 22. Juni dieses Jahres ritzte ein Mann den Schriftzug "MAN" mit einem unbekannten Gegenstand in eine Fensterscheibe eines Ankaufgeschäfts an der Frohnhauser Straße / Berliner Straße. Der Unbekannte wurden von einer Videoüberwachung gefilmt. Mit Bildern sucht das Kriminalkommissariat 34 nach den Tatverdächtigen. Die Fotos ...

mehr