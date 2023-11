Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz von Sonntag, den 26.11.2023

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Landkreise Verden & Osterholz (ots)

Landkreis Verden

+++ Diebstahl auf Baustelle +++ Versuchter Einbruch in Wohnhaus +++ Leichtverletzte bei Verkehrsunfall +++ Unfall im Begegnungsverkehr +++

Diebstahl auf Baustelle

Oyten. In der Nacht zu Sonntag begaben sich mehrere unbekannte Täter auf ein Baustellengrundstück in der Margarete-Steiff-Straße. Hier durchtrennten sie mehrere Kabel, vermutlich um diese im weiteren Verlauf zu entwenden. Sie wurden bei der Tatausführung gestört und flüchteten unerkannt und in unbekannter Richtung vom Tatort. Etwaige Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Oyten unter Tel. 04207/911060 zu melden.

Versuchter Einbruch in Wohnhaus

Achim. Am Samstagabend versuchten bislang unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Straße Am Westerfeld einzubrechen. Da die Tür standhielt, ließen sie von der weiteren Tatausführung ab und flüchteten vom Tatort in unbekannte Richtung. Die Polizei Achim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 04202/9960 zu melden.

Leichtverletzte bei Verkehrsunfall

Ottersberg. Am Samstagnachmittag beabsichtigte eine 39-jährige aus Weyhe mit ihrem VW von der Verdener Straße nach links auf die Autobahn abzubiegen. Hierbei übersah sie den entgegenkommenden Seat einer 24-jährigen Ottersbergerin. Der Seat wurde durch den Zusammenstoß gegen den BMW eines 39-jährigen Sottrumers geschoben, der an der Autobahnabfahrt wartete. Durch den Unfall wurden die beiden Insassen des VWs und die Fahrerin des Seat leicht verletzt und mussten in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. Der VW und der Seat waren nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Unfall im Begegnungsverkehr

Achim. Am Samstagmittag kam es zu einem Verkehrsunfall in der Desmastraße. Hier stießen aus bislang unbekannter Ursache ein Pkw Streetscooter (Kastenwagen) und ein BWM mit den Spiegeln aneinander. Durch herumfliegende Trümmer wurde der Fahrer des BMWs leicht verletzt. Die Teile flogen durch das geöffnete Seitenfenster des Fahrers. Unfallzeugen werden gebeten sich bei der Polizei Achim unter Tel. 04202/9960 zu melden. _____________________________________________________________________

Landkreis Osterholz

+++ Einbruch in Ritterhude +++ Unfall zwischen Pkw und Pedelec +++ Unerlaubte Entsorgung von Gefahrstoffen +++

Einbruch in Ritterhude

Ritterhude. In der Zeit von Donnerstagmorgen bis Samstagnachmittag brachen unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Straße Buchenhügel in Ritterhude im Ortsteil Ihlpohl ein. Über den Wintergarten verschafften sich die Täter Zutritt zu dem Einfamilienhaus, durchsuchten dieses nach Wertgegenständen und verließen dieses anschließend in unbekannte Richtung. Der Gesamtschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Zeugen werden gebeten, Hinweise oder verdächtige Fahrzeuge bei der Polizei Osterholz unter 04791 - 3070 mitzuteilen.

Unfall zwischen Pkw und Pedelec

Lilienthal. Am Samstagmittag wollte eine 58- jährige Fahrzeugführerin mit ihrem Pkw von der Klosterweide auf die Moorhauser Landstraße abbiegen und übersah dabei einen 71- jährigen Radfahrer, welcher mit seinem Pedelec den Geh- und Radweg der Moorhauser Landstraße befuhr. Durch den Sturz wurde der Radfahrer leicht verletzt und anschließend mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Sowohl an dem Pkw als auch an dem Pedelec entstanden geringe Sachschäden.

Verkehrsunfall mit Streufahrzeug

Schwanewede. Am frühen Sonntagmorgen befuhr ein 20-jähriger Fahrzeugführer mit einem Streuwagen die Vorbrucher Straße in Schwanewede im Ortsteil Neuenkirchen. Dort kollidierte dieser mit einem geparkten Pkw, welcher durch den Aufprall in den Vorgarten der Anwohner geschoben wurde. Anschließend kam der Streuwagen nach links von der Fahrbahn ab und kippte schließlich auf die rechte Fahrzeugseite. Der 20-jährige Fahrzeugführer wurde hierdurch leicht verletzt und mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Das auf der Fahrbahn und im Seitenraum verteilte Streusalz wurde durch die Feuerwehr Neuenkirchen sowie einem ortsansässigen Lohnunternehmen aufgenommen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden durch den Eigentümer sowie einem Abschleppunternehmen geborgen. Der Gesamtschaden kann zurzeit noch nicht beziffert werden. (Lichtbilder befinden sich in der Bildmappe)

Unerlaubte Entsorgung von Gefahrstoffen

Osterholz-Scharmbeck. Vor einem Altglascontainer in der Reiswerkestraße wurden durch unbekannte Täter verschiedene Gefahrstoffe entsorgt. Hierbei handelt es sich u.a. um Unkrautvernichtungsmittel, Farben, Lacke, Reinigungsmittel und mehrere Kanister mit vermutlich Altöl. Aufgrund der Menge ist zu vermuten, dass die Gegenstände mit einem Fahrzeug transportiert wurden. Zeugen, die Hinweise zu Personen oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Osterholz unter 04791 - 3070 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell