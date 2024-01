Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Unfall: Mit Sommerreifen bei Glätte unterwegs

SN / Bad Oeynhausen (ots)

Zu einem Zusammenstoß an der Einmündung "An der Autobahn" / Borstenbachstraße kam es bei winterlichen Straßenverhältnissen zwischen einem Porsche und einem Mercedes am Donnerstagabend. Auch ein Streifenwagen wurde beschädigt.

Den Erkenntnissen zufolge hatte gegen 19.45 Uhr ein 30 Jahre alter Mercedes-Fahrer aus Bad Salzuflen mit zwei Beifahrern die Borstenbachstraße befahren und wollte nach links in die Straße "An der Autobahn" abbiegen. Dabei rutschte der Pkw auf glatter Fahrbahn in den Einmündungsbereich und kam zum Stehen. Zeitgleich geriet auch der Porsche eines 57-jährigen Mannes aus Bad Oeynhausen außer Kontrolle, als dieser sich von der Straße "An der Autobahn" dem Einmündungsbereich näherte. Schließlich kam es zur Kollision zwischen den beiden Autos. Ein alarmierter Streifenwagen, der sich zur Unfallaufnahme der Örtlichkeit mit zwei Polizistinnen näherte, rutschte ebenfalls die abschüssige Fahrbahn der Straße "An der Autobahn" herab und touchierte daraufhin das Heck des Sportwagens aus Stuttgart. Die beiden Beamtinnen blieben unverletzt.

Alle vier weiteren Unfallbeteiligten erlitten durch den vorherigen Unfall leichte Verletzungen. Drei der vier Personen - darunter ein Säugling - wurden mittels Rettungswagen zur weiteren Untersuchung dem Krankenhaus Herford zugeführt. Bei dem 57-Jährigen erschien eine Behandlung nicht notwendig.

Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Porsche lediglich mit Sommerreifen ausgestattet war und diese zudem offenbar nicht mehr die erforderliche Mindestprofiltiefe aufwiesen. Bis zum Eintreffen des Winterdienstes verblieb die Örtlichkeit gesperrt. Der Porsche und auch der Mercedes wurden abtransportiert.

