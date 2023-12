Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 25.12.2023 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Dörzbach: Zeugen nach Einbruch in Sportheim gesucht

Eine bisher unbekannte Person verschaffte sich in der vergangenen Woche gewaltsam Zutritt zu einem Sportheim in Dörzbach. Zwischen Mittwoch, 13 Uhr, und Freitag, 13 Uhr, hebelte der Täter oder die Täterin ein Fenster des Gebäudes in der Meßbacher Straße auf und gelangte so ins Innere. Anschließend wurden mehrere Schränke geöffnet und ein niedriger dreistelliger Eurobetrag aus einer Getränkekasse entwendet. Der verursachte Sachschaden wird auf circa 500 Euro geschätzt. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06294 234 beim Polizeiposten Krautheim zu melden.

Bretzfeld-Schwabbach: Mehrere Fenster von Firma beschädigt - Zeugen gesucht

Sachschaden in Höhe von circa 20.000 Euro verursachte eine bisher unbekannte Person am vergangenen Wochenende in Schwabbach. Zwischen Samstagabend, 20 Uhr, und dem nächsten Morgen, 3.15 Uhr, zerkratzte der Täter oder die Täterin mit einem spitzen Gegenstand 15 Fensterscheiben der Firma in der Schmalbachstraße. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder kann Angaben zu der unbekannten Person machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07941 9300 an das Polizeirevier Öhringen.

Öhringen-Verrenberg: 50.000 Euro Schaden bei Kellerbrand

Am Freitagabend löste ein Kellerbrand in Verrenberg einen größeren Feuerwehreinsatz aus. Gegen 22.55 Uhr wurde der Brand in der Golbergstraße gemeldet. Durch die Feuerwehr konnte starke Rauchentwicklung sowie brennende Glut im Heizungskeller des Hauses festgestellt und gelöscht werden. Vermutlich hatte sich die Holzheizung im Keller entzündet und einen danebenstehenden Holzstapel in Brand gesetzt. Die 73-Jährige Bewohnerin konnte das Gebäude unverletzt verlassen.

