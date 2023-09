Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Unfallflucht

Augsburg (ots)

Lechhausen - Am Dienstag (26.09.2023), zwischen 11.30 und 14.30 Uhr, ereignete sich in einer Sammeltiefgarage in der Neuburger Straße ein Verkehrsunfall mit Fahrerflucht. Eine 25-jährige Pkw-Fahrerin parkte ihren Opel auf einem Stellplatz der Sammeltiefgarage in der Neuburger Straße. Als sie wieder kam, stellte sie einen frischen Unfallschaden auf der Fahrerseite fest. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 0821-323-2310 mit der Polizeiinspektion Augsburg Ost in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell