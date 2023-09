Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Einbruch in Zweiradgeschäft

Augsburg (ots)

Augsburg - Im Zeitraum von Samstag (23.09.2023), 18.00 Uhr bis Montag (25.09.2023), 07.30 Uhr, drangen unbekannte Täter gewaltsam in ein Zweiradgeschäft in der Werner-Heisenberg-Straße ein und entwendeten mehrere Motorräder im unteren zweistelligen Bereich aus den Verkaufsräumlichkeiten. Hierdurch entstand ein Diebstahlschaden im unteren sechsstelligen und Sachschaden im unteren fünfstelligen Bereich. Zeugen, welche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 0821-323-3810 mit der Kriminalpolizeiinspektion Augsburg in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell