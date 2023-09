Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Fahrt unter Drogeneinfluss

Augsburg (ots)

Augsburg - Am Montag (25.09.2023), gegen 15.00 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte eine 48-jährige Pkw-Fahrerin. Die Frau stand offensichtlich unter dem Einfluss berauschender Mittel und führte Betäubungsmittel mit sich. Als die Einsatzkräfte die Frau in der Christian-Dierig-Straße kontrollierten, stellten sie Marihuanageruch fest und fanden in ihrem Rucksack noch geringe Mengen verschiedenster Betäubungsmittel. Bei der Frau wurde eine Blutentnahme im Krankenhaus durchgeführt. Die Frau erwartet nun unter anderem ein Strafverfahren nach dem Betäubungsmittelgesetz.

