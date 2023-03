Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Wochenendpressemeldung des Polizeikommissariats Elze für den Zeitraum vom 03.03.-05.03.2023

Hildesheim (ots)

(wie) Diebstahl eines Katalysators am Elzer Bahnhof - Zeugenaufruf

Am Freitag, den 03.03.2023 in dem Tatzeitraum von 07:50 Uhr bis 14:00 Uhr, entfernte ein bislang unbekannter Täter den Katalysator von einem PKW VW, der auf dem hinteren Parkplatz am Bahnhof in Elze abgestellt war. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 400 Euro.

Diebstahl von zwei Springsätteln in Esbeck - Zeugenaufruf

Im Tatzeitraum von Donnerstag, 02.03.2023 08:30 Uhr, bis Samstag, 04.03.2023, 13:45 Uhr kam es in Elze, in der Ortschaft Esbeck, zu einem Diebstahl von zwei hochwertigen Springsätteln. Der bislang unbekannte Täter verschaffte sich zunächst zu einem verschlossenen Stallgebäude Zutritt und entwendete anschließend zwei hochwertige Springsättel aus einer dortigen Sattelkammer. Die Schadenshöhe beläuft sich auf einen höheren vierstelligen Betrag.

Zeugen und Hinweisgeber, die Angaben zu einem Sachverhalt machen können werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05068-93030 bei der Polizei in Elze zu melden.

Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz

Durch Beamte des PK Elze wurden am Samstag, den 04.03.2023 gegen 13:06 Uhr, zwei E-Scooter in der Leinestraße in 31008 Elze, in der Ortschaft Wülfingen kontrolliert. An den E-Scootern war ein grünes Versicherungskennzeichen angebracht, das lediglich für das Versicherungsjahr 2022 gültig gewesen ist. Ein Versicherungsschutz für das aktuelle Jahr konnte nicht nachgewiesen werden. Die Weiterfahrt mit den E-Scootern im öffentlichen Verkehrsraum wurde ihnen untersagt.

In der Nacht des 05.03.2023, gegen 01:15 Uhr, erfolgte eine weitere Kontrolle eines E-Scooters. Der 36-Jährige befuhr mit seinem E-Scooter die Hildesheimer Landstraße in Elze. Auch hier ist lediglich ein grünes Versicherungskennzeichen angebracht gewesen. Ein Versicherungsschutz für das aktuelle Jahr konnte nicht nachgewiesen werden. Die Weiterfahrt mit dem E-Scooter im öffentlichen Verkehrsraum wurde ihm untersagt.

Die Polizei weist aus gegebenem Anlass darauf hin, dass der Versicherungsschutz für E-Scooter, gleichermaßen aber auch für Kleinkrafträder und Mofas, eine Gültigkeit von einem Jahr besitzt. Mit Ablauf des 28. Februars, in Schaltjahren mit Ablauf des 29. Februars, endet die Gültigkeit des Versicherungskennzeichens. An versicherungspflichtigen Kraftfahrzeugen müssen seit dem 01. März Versicherungskennzeichen mit schwarzer Schrift angebracht sein. Das Führen von versicherungspflichtigen Kraftfahrzeugen im öffentlichen Verkehrsraum ohne gültige Versicherungskennzeichen stellt ein Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz dar. Sowohl gegen die beiden 14-jährigen E-Scooter Fahrer als auch gegen den 36-jährigen E-Scooter Fahrer wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Geschwindigkeitsmessungen auf der Bundesstraße 3 zwischen Elze und Wülfingen

Am Sonntag, den 05.03.2023 gegen 11:00 Uhr, führten Beamte des Polizeikommissariats Elze eine Geschwindigkeitsüberwachung auf der Bundesstraße 3 kurz vor der Ortschaft Wülfingen durch. Dort gilt eine Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h. Insgesamt ahndeten die Beamten 7 Geschwindigkeitsverstöße. Die höchste gemessene Geschwindigkeit betrug 110 km/h. Nach einem Toleranzabzug von 4 km/h muss der Fahrzeugführer eines Pkws nun mit einem Bußgeld von 200 Euro und einem Punkt in Flensburg rechnen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell