POL-LIP: Detmold - Hund aus überhitztem Auto befreit

Am Samstagnachmittag (08.07.23 - 14:26) bemerkte eine Passantin einen geparkten Mercedes an der Detmolder Friedrich-Ebert-Straße. Das Fahrzeug stand in der prallen Sonne und im Inneren befand sich ein kleiner Hund. Als auch nach mehreren Minuten Wartezeit kein Fahrzeugführer erschien, rief die Passantin die Polizei. Die Beamten erkannten, dass sich der Cocker-Spaniel in akuter Lebensgefahr befand und schlugen eine Scheibe des Autos ein. Der Hund wurde von anwesenden Bürgern mit Wasser und Streicheleinheiten versorgt. Der beschädigte Mercedes und der lebende Cocker-Spaniel wurden ihrer Besitzerin, einer 33jährigen Frau aus Detmold, übergeben, als diese ihre Einkäufe beendet hatte und zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte.

