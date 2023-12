Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: PRESSEMITTEILUNG DES POLIZEIPRÄSIDIUMS HEILBRONN VOM 23.12.2023 MIT EINEM BERICHT AUS DEM MAIN-TAUBER-KREIS

Heilbronn (ots)

Bad Mergentheim: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Am Freitagnachmittag, 22.12.2023, ereignete sich zwischen 16:45 Uhr und 17:30 Uhr ein Verkehrsunfall in der Uhlandstraße in Bad Mergentheim. Ein unbekannter Pkw-Lenker befuhr die Uhlandstraße in Richtung Boxberger Straße. Hierbei streifte der Unbekannte einen Pkw VW Touareg eines 33-Jährigen, welcher auf Höhe des Caritas-Krankenhauses am rechten Fahrbahnrand geparkt war. An diesem wurden die komplette linke Fahrzeugseite, der Außenspiegel und die hintere linke Felge beschädigt. Der geschätzte Sachschaden beträgt ca. 10.000 Euro. Nach dem Unfall entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Unfallhergang und zum Unfallverursacher machen können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Bad Mergentheim unter der Telefonnummer 07931/5499-131 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell