Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: PRESSEMITTEILUNG DES POLIZEIPRÄSIDIUMS HEILBRONN VOM 23.12.2023 MIT EINEM BERICHT AUS DEM NECKAR-ODENWALD-KREIS

Heilbronn (ots)

Mosbach: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Im Zeitraum Donnerstag, 21.12.2023, 19:00 Uhr bis Freitag, 22.12.2023, 10:00 Uhr, beschädigte ein unbekannter Fahrzeuglenker mit einem bislang unbekannten Fahrzeug, beim Rangieren, das metallische Garagentor eines Anwohners in der Nüstenbacher Straße in Mosbach. Anschließend entfernte sich der Fahrzeuglenker unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Am beschädigten Garagentor konnten blaue Lackspuren festgestellt werden, weshalb davon ausgegangen wird, dass das unbekannte Fahrzeug blau bzw. teilweise blau lackiert war. Der Aufprall des Fahrzeugs war so heftig, dass der Rahmen des Garagentores an manchen Stellen aus dem Mauerwerk gerissen wurde. Nach einer ersten Schätzung beläuft sich der Sachschaden auf ca. 7.000 Euro. Aufgrund des Schadens ist anzunehmen, dass der Verursacher den Zusammenstoß bemerkt haben muss. Zeugen, die möglicherweise durch das laute Geräusch des Aufpralls aufmerksam wurden, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mosbach, Tel. 06261 8090, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell