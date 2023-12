Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 22.12.2023 mit einem Bericht aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Künzelsau: Diebstahl aus Baumarkt - Zeugen gesucht

Bisher unbekannte Täter trennten im Zeitraum der letzten beiden Wochen die Umzäunung eines Baumarktes in der Würzburger Straße in Künzelsau auf und entwendeten Waren aus dem Außenbereich. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurden die Verkaufsgegenstände des Marktes durch die Täter zu einer bisher unbekannten Zeit bewusst an dem Zaun deponiert. In einem zweiten Schritt wurde die Umzäunung, vermutlich mittels Bolzenschneider, aufgetrennt und so die Waren entwendet. Die Stelle ist nicht mit Fahrzeugen zugänglich. Demnach müssten die Waren zumindest vorübergehend auf anderem Weg transportiert worden sein. Um was es sich bei dem Diebesgut handelt ist derzeit noch nicht abschließend geklärt. Der Sachschaden am Zaun beläuft sich auf einen niedrigen vierstelligen Betrag. Zeugen, die Angaben machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Künzelsau unter der Telefonnummer 07940 940 0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell