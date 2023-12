POL-PDLD: Roschbach - Zu schnell und bekifft im Auto unterwegs

Landau (ots) - Am 04.12.2023 befuhr gegen 20:30 Uhr ein 22-jähriger Fiat-Fahrer die Maximilianstraße in Landau und bog nach links in die Ostbahnstraße ab. Hierbei übersah er eine 64-jährige kreuzende Fußgängerin und kollidierte mit dieser. Die Fußgängerin wurde durch den Unfall verletzt und wurde mittels eines Rettungswagens in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Zu Sachschaden kam es nicht. Ein Strafverfahren ...

