Polizei Hagen

POL-HA: Zeugen nach Einbruch im Hochschulviertel gesucht

Hagen-Hochschulviertel (ots)

Zwischen 9.30 Uhr und etwa 19.30 Uhr kam es am Mittwoch (01.11.) in der Max-Beckmann-Straße zu einem Einbruch in eine Wohnung. Eine 67-Jährige stellte am Abend bei ihrer Rückkehr zunächst verwundert fest, dass in ihrem Badezimmer die Schranktüren offenstehen. Kurz darauf habe sie auch die anderen offenen Schränke in der Wohnung bemerkt und gesehen, dass die Balkontür beschädigt worden sei. Derzeit gibt es keine Angaben zu möglichem Diebesgut oder Hinweise auf tatverdächtige Personen. Die Polizei Hagen bittet unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 um Hinweise durch Zeugen. Haben Sie verdächtige Beobachtungen gemacht oder sind Sie auf unbefugte Personen gestoßen? (arn)

