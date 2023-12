Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 22.12.2023 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Mosbach-Neckarelz: Radfahrer nach Unfall schwer verletzt

Am Freitagmorgen kam es in Mosbach zu einem Zusammenstoß zwischen einem Radfahrer und einem Pkw. Ein 46-Jähriger befuhr gegen 5.40 Uhr mit seinem Opel die Pfalzgraf-Otto-Straße. Als er in die Mosbacher Straße einbiegen wollte, übersah er vermutlich einen 33-Jährigen, der mit seinem Fahrrad auf der Mosbacher Straße in Richtung Industriestraße unterwegs war und es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Der Radfahrer zog sich durch den Aufprall mehrere Verletzungen zu, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. Der Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt.

Seckach: Totes Reh im Garten aufgefunden

Ein totes Reh fanden Anwohner am Donnerstag in ihrem Garten in Seckach. Das Reh war aufgerissen und die Schnitthaare auf der Wiese lassen auf Tierfraß schließen. Ob das Reh auf natürliche Weise, durch die Folgen eines Wildunfalles oder durch einen Hunderiss zu Tode kam, ist bislang ungeklärt. Hundebesitzer werden in diesem Zusammenhang gebeten, ihre Hunde in diesem Bereich lediglich in ihrem Einwirkungsbereich von der Leine zu lassen. Die Polizei bittet darum, dass sich Zeugen oder der Besitzer des möglicherweise "wildernden Hundes", unter 09341 810 beim der Polizei in Tauberbischofsheim, Fachbereich Gewerbe und Umwelt melden sollen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell