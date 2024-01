POL-MK: Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung 2024

Iserlohn (ots) - Vermutlich gegen 04:25 Uhr brach ein Unbekannter am Montag in ein Fast Food Restaurant an der Raiffeisenstraße ein. Anschließend entwendete er mehrere Getränke sowie Bargeld aus dem Inneren des Restaurants. Zutritt verschaffte er sich zuvor gewaltsam über ein Fenster. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiwache in Iserlohn unter 02371/9199-0 entgegen. (schl) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde ...

mehr