POL-PDNW: Mit gefälschtem Führerschein unterwegs

Frankenthal (ots) - Am heutigen Tag ereignete sich auf der A61 in der Gemarkung Frankenthal ein schwerer Verkehrsunfall. Am 15.11.2023, um 13:14 Uhr, befuhr ein 41-Jähriger mit seinem Peugeot die A61 vom Autobahnkreuz Ludwigshafen kommend in Richtung Koblenz. In Höhe des Autobahnkreuz Frankenthal kam es zu einem ...

mehr