Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Mehrere Verkehrsunfälle mit verletzten Personen, gestohlenes Mountainbike, Verkehrsgefährdung aufgrund Nutzung eines Mobiltelefons

Betzdorf, Gebhardshain, Daaden (ots)

Am Freitag, den 25.08.2023 ereignete sich um 12:45 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Wilhelmstraße in Betzdorf. Aufgrund der ausgefallenen Lichtzeichenanlage tastete sich eine in Fahrtrichtung Wallmenroth fahrende 54-jährige Fahrerin eines VW Polo in den Kreuzungsbereich "Wilhelmstraße/Klosterhof/Schützenstraße" ein. Der nachfolgende 19-jährige Fahrer eines BMW fuhr dieser aufgrund zu geringen Sicherheitsabstands auf. Die Fahrerin des VW Polo erlitt durch den Zusammenstoß Verletzungen und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Der VW Polo war nicht mehr fahrbereit. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro.

Am Freitag, den 25.08.2023 gegen 13:00 Uhr beabsichtigte die 57-jährige Fahrerin eines VW Polo von der Friedrichstraße in Betzdorf nach rechts auf die Steinerother Straße abzubiegen. Hierbei übersah diese einen aus Richtung Alsdorf kommenden und bevorrechtigten 59-jährigen Motorradfahrer. Der Motorradfahrer versuchte durch ein Ausweichmanöver den Zusammenstoß mit dem PKW zu verhindern, kam hierbei jedoch zu Fall und verletzte sich, so dass dieser in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. An dem Motorrad entstand ein Sachschaden von ca. 300 Euro.

Am Freitag, den 25.08.2023 wurde um 14:45 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Hachenburger Straße in Gebhardshain eine 45-jährige Fahrerin eines VW Golf leicht verletzt. Diese beabsichtigte nach links in die Kirchstraße einzubiegen, was der ihr nachfolgende 53-jährige Fahrer eines Skoda zu spät bemerkte und dem VW Golf auffuhr. Es entstand Sachschaden von insgesamt 1500 Euro.

Im Zeitraum vom 24.08.2023, 08:50 Uhr bis 25.08.2023, 17:00 Uhr wurde ein in der Bahnhofstraße in Daaden abgestelltes weißes Mountainbike der Marke "KS Cycling" durch einen bislang unbekannten Täter entwendet. Auffällig an dem Fahrrad ist der goldene Lenker. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Betzdorf telefonisch (02741/9260) oder per Email (pibetzdorf.wache@polizei.rlp.de).

Am Freitag, den 25.08.2023 kam es in der Friedrichstraße in Betzdorf unmittelbar vor dem Ortsausgang in Richtung Alsdorf zu einer Verkehrsgefährdung durch einen bislang noch unbekannten, männlichen Fahrer eines VW-Busses, welcher in Richtung Betzdorf unterwegs war. Der Fahrer des VW Busses wurde nach Angaben einer Zeugin in Höhe des ehemaligen "Cafe Buchenscheidt" aus einer Kurve auf den Gehweg herausgetragen. Ein entgegenkommender PKW-Fahrer musste laut einer Zeugin stark abbremsen, um einen Zusammenstoß mit dem VW-Bus zu verhindern. Laut der Zeugin soll der Fahrer des VW-Busses verbotswidrig sein Mobiltelefon bedient haben. Zeugen des Vorfalls sowie insbesondere der Fahrer des abbremsenden PKWs werden gebeten, sich bei der Polizei Betzdorf zu melden (02741/9260 oder pibetzdorf.wache@polizei.rlp.de.

