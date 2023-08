POL-PDNR: Betrug durch unberechtigte Lastschriftabbuchungen

Linz am Rhein (ots) - Am Donnerstagvormittag führte die Polizeiinspektion in Linz mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei eine Verkehrskontrolle auf der L 253 mit dem Schwerpunkt der Überwachung der Anschnallpflicht durch. Insgesamt wurden 13 Verstöße festgestellt. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Linz/Rhein EPHK Veit Doll Telefon: 02644-943-0 www.polizei.rlp.de/pi.linz Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur ...

