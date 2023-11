Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und der Polizeiautobahnstation Ruchheim - Tödlicher Verkehrsunfall auf der A61

Frankenthal (ots)

Am heutigen Tag ereignete sich auf der A61 in der Gemarkung Frankenthal ein schwerer Verkehrsunfall. Am 15.11.2023, um 13:14 Uhr, befuhr ein 41-Jähriger mit seinem Peugeot die A61 vom Autobahnkreuz Ludwigshafen kommend in Richtung Koblenz. In Höhe des Autobahnkreuz Frankenthal kam es zu einem Rückstau auf Grund einer Baustelle. Der 41-Jährige fuhr am Stauende auf den Auflieger eines LKW auf, wurde durch den Zusammenstoß eingeklemmt und musste geborgen werden. Bereits bei Eintreffen von Notarzt und Rettungsdienst vor Ort war der 41-Jährige verstorben. Die Hauptfahrbahn der A61 ist für die Zeit der Verkehrsunfallaufnahme voll gesperrt. Der zuständige Staatsanwalt der Staatsanwaltschaft Frankenthal ordnete die Hinzuziehung eines Gutachters an der Unfallstelle an. Die Ermittlungen dauern an.

