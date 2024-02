Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt-Bo., Fußgängerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt Kollision mit Pkw

Steinfurt (ots)

Eine 63-jährige Frau aus Steinfurt ist am Mittwochabend (14.02.) bei einem Verkehrsunfall auf dem Oranienring schwer verletzt worden. Ein 22-jähriger Steinfurter fuhr gegen 18.20 Uhr auf dem Oranienring in Fahrtrichtung Kreisverkehr Sauerbruchweg. Die Steinfurterin, die mit ihrem Hund unterwegs war, lief nach ersten Ermittlungen in dem Moment über die Straße. Der Autofahrer versuchte noch nach rechts auszuweichen, kollidierte aber mit der Frau, die stürzte und sich schwer verletzte. Der 22-Jährige blieb unverletzt. Der Schaden am Pkw liegt bei geschätzt etwa 3.000 Euro. Die schwerverletzte Steinfurterin wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme war der Bereich am Oranienring voll gesperrt.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell