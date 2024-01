Bundespolizeidirektion Hannover

BPOLD-H: Bundespolizei zieht positives Fazit

Hamburg, Hannover, Bremen (ots)

Die Silvesternacht ist auch aus Sicht der Bundespolizeidirektion Hannover in ihrem Zuständigkeitsbereich ruhig verlaufen. Maßnahmen bezüglich der erlassenen Allgemeinverfügungen zum Mitführen von Pyrotechnik in den Hauptbahnhöfen Hamburg, Hannover und Bremen wurden erfolgreich umgesetzt. Das Kräftemanagement der Bundespolizei war für das Neujahrswochenende richtig gewählt, um die öffentliche Sicherheit zu gewährleisten. Die Anzahl an Identitätsfeststellungen wegen Verstößen gegen die Allgemeinverfügungen oder wegen Verstößen gegen das Waffengesetz hielten sich in Grenzen. Thomas Gerbert, Pressesprecher der Bundespolizeidirektion Hannover dazu: "Im Verbund mit anderen Sicherheitsbehörden sind wir in der Neujahrsnacht in den Hauptbahnhöfen bei Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung konsequent eingeschritten. Die ganz große Mehrheit der Menschen hielt sich jedoch an Recht und Ordnung".

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell