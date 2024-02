Polizei Steinfurt

POL-ST: Kreis Steinfurt, Betrug mit falschen Mietwohnungen

Kreis Steinfurt (ots)

Eine junge Frau aus Ladbergen suchte vor kurzem mit ihrem Freund eine gemeinsame Wohnung. Bei einem Kleinanzeigen-Portal wurden sie auf ein attraktives Angebot in Emsdetten aufmerksam. Die Vermieterin gab vor, für längere Zeit in den Niederlanden zu arbeiten. Daher würde ihr Schwager den vereinbarten Besichtigungstermin übernehmen. Vorab forderte sie eine Kaution in Höhe von 1000 Euro - als Sicherheitsleistung. Die 24-Jährige aus Ladbergen zahlte den Betrag. Dann brach der Kontakt zur "Vermieterin" ab, eine Besichtigung kam nie zustande. Das junge Paar war betrogen worden.

Betrüger auf Immobilienplattformen unterwegs

Zu solchen und ähnlichen Vorgängen kommt es immer mal wieder - auch im Kreis Steinfurt. Kriminelle geben sich auf Kleinanzeigen- und Immobilienplattformen als Makler oder Vermieter von Wohnungen aus, die überhaupt nicht existieren oder die nicht zur Vermietung stehen. Die Täter nutzen dabei die Not von Menschen aus, die auf der Suche nach einer schönen Wohnung einem oft knappen Angebot gegenüberstehen.

Gefälschte Personalausweise und Fotos

Die falschen Vermieter reagieren gezielt auf Wohnungsgesuche und nehmen Kontakt zu den Betroffenen auf. Dann berichten sie oftmals, sie würden sich im Ausland befinden und bräuchten angeblich erst eine "Sicherheit" in Form einer im Voraus bezahlten Kaution. Ist das Geld bezahlt, sind die "Vermieter" nicht mehr zu erreichen. Um ihre Glaubwürdigkeit zu stärken, senden die Betrüger nicht selten gefälsche Personalausweise zu. Oder sie erstellen im Internet Wohnungsinserate mit falschen Fotos. Auch werden teils Ferienwohnungen als dauerhafte Wohnungen angeboten. Nach einer Anzahlung stellt sich heraus, dass man dort gar nicht einziehen kann.

Schützen Sie sich vor solchen Betrügereien mit Wohnungsangeboten! - Seien Sie skeptisch bei Angeboten, die allzu günstig oder zu attraktiv erscheinen. - Werden Sie hellhörig, wenn ihr Verhandlungspartner sich im Ausland befindet und Sie gar nicht persönlich treffen möchte. - Zahlen Sie niemals vor einem persönlichen Treffen in der angebotenen Wohnung eine Kaution oder eine andere Art von Vorauszahlung. - Geben Sie unbekannten Personen keine Auskünfte über Ihre Vermögensverhältnisse oder andere sensible Daten. - Nutzen Sie die Bilder-Rückwärtssuche der Google-Suchmaschine. So findet man oft die passende Wohnung in Echt, die dann an ganz anderer Stelle zum Verkauf, zur Vermietung oder als Ferienwohnung angeboten wird. Vereinzelt kann man auch mit Hilfe von Satelliten-/oder Luftbildern der gängigen Kartendienste die Anschriften prüfen, wenn etwa Außenaufnahmen (z.B. Blick vom Balkon) zur Verfügung gestellt werden. - Gehen Sie nicht alleine zu Besichtigungsterminen. Lassen Sie sich begleiten.

Wenn Sie Opfer einer solchen Straftat geworden sind: Wenden Sie sich in jedem Fall an die Polizei und erstatten Sie eine Anzeige. Falls Sie schon Geld überwiesen haben, kontaktieren Sie Ihre Bank.

Weitere Infos zu dem Thema finden Sie hier: https://www.polizei-beratung.de/aktuelles/detailansicht/vorsicht-bei-betrug-mit-gefaelschten-wohnungsanzeigen/ https://polizei.nrw/artikel/betrug-bei-wohnungsangeboten

