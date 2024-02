Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Verkehrsunfallflucht

Emsdetten (ots)

Am Montag (12.02.2024) ist in Emsdetten auf der Bahnhofstraße ein schwarzer Mercedes-Benz E 350 beschädigt worden. Der Fahrer stellte den Wagen gegen 17.50 Uhr in Höhe der Hausnummer 11 ab, bei der dortigen Pizzeria. Der Mercedes-Benz stand dort nur für wenige Minuten. Anschließend fuhr der Mann nach Hause und stellte dort Beschädigungen im rechten Heckbereich seines Fahrzeugs fest. Der entstandene Schaden liegt geschätzt bei etwa 1.000 Euro. Der Verursacher hat sich von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dieser Unfallflucht aufgenommen und sucht Zeugen, die etwas zum Unfall oder dem flüchtigen Fahrzeug sagen können. Hinweise bitte an die Polizei in Emsdetten, Telefon 02572-9306-4415.

