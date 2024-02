Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach

Kürten - Versammlungen am heutigen Freitag störungsfrei verlaufen

Bergisch Gladbach / Kürten (ots)

Die heutigen Versammlungen in Bergisch Gladbach und Kürten (siehe gestrige Pressemitteilung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/62459/5715020) sind ohne Störungen verlaufen. Die Polizei war mit zahlreichen Kräften vor Ort und musste nicht gegen Versammlungsteilnehmer einschreiten. Auch die AfD-Veranstaltung in Kürten verlief störungsfrei, wenn auch die Teilnehmer der Standkundgebung lautstark auf sich aufmerksam machten.

Sowohl auf dem Konrad-Adenauer-Platz in Bergisch Gladbach als auch auf dem Karlheinz-Stockhausen-Platz in Kürten versammelten sich jeweils mehrere hundert Personen und somit - vermutlich aufgrund des regnerischen Wetters - deutlich weniger als erwartet. Die Versammlung in Bergisch Gladbach wurde um kurz vor 19:00 Uhr beendet. In Kürten wurde die Wipperfürther Straße zeitweise gesperrt. Die dortige Veranstaltung war gegen 20:00 Uhr beendet. (th)

