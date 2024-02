Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

Kürten - Versammlungen am Freitag können zu Verkehrsbeeinträchtigungen führen - Polizei wird mit zahlreichen Kräften vor Ort sein

Wie bereits aus Medienberichten bekannt sein dürfte, findet am morgigen Freitag (16.02.) - vorbehaltlich einer anderslautenden Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts - eine Veranstaltung der AfD im Bürgerhaus Kürten am Karlheinz-Stockhausen-Platz statt.

In diesem Zusammenhang sind bei der Polizei Rhein-Berg mehrere Versammlungen angezeigt worden: In Bergisch Gladbach wird es eine Standkundgebung am Konrad-Adenauer-Platz geben, zu welcher seitens der Anmelder circa 2000 Teilnehmende erwartet werden. In Kürten wurde für den Karlheinz-Stockhausen-Platz eine Standkundgebung mit schätzungsweise 5000 Teilnehmenden angezeigt. An beiden Örtlichkeiten kann es daher ab den frühen Nachmittagsstunden bis in den Abend zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen. Ob vollständige Straßensperrungen notwendig sein werden, kann derzeit noch nicht gesagt werden. Dies hängt unter anderem von der tatsächlichen Teilnehmerzahl ab, die aktuell nur schwer prognostiziert werden kann.

Die Polizei Rhein-Berg wird an beiden Versammlungsorten mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort sein, um die grundrechtlich geschützte Versammlungsfreiheit der Teilnehmenden zu gewährleisten und für die Sicherheit des Straßenverkehrs zu sorgen. Auch Kräfte der Bereitschaftspolizei werden darüber hinaus eingesetzt.

Für den Schutz der AfD-Veranstaltung ist in erster Linie der Veranstalter selbst zuständig. Nichtsdestotrotz wird die Polizei selbstverständlich ihrem Auftrag, etwaige Straftaten zu verhindern bzw. zu ahnden, nachkommen. (th)

