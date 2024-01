Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Tatverdächtige nach Einbruch in Kiosk gefasst

Neuss (ots)

Am Montag (15.01.), gegen 01:50 Uhr, erhielt die Polizei Kenntnis über einen Einbruch in einen Kiosk auf der Josefstraße in Neuss. Dort hatten Einbrecher die Eingangstür eingeschlagen und Bargeld sowie Tabakwaren gestohlen. Ein von ihnen an der Tatörtlichkeit zurückgelassenes Brecheisen konnte sichergestellt werden. Im Rahmen einer eingeleiteten Fahndung wurden zwei Männer angetroffen und vorläufig festgenommen. Ein 42- Jähriger war fußläufig in Richtung Zufuhrstraße geflüchtet. Bei der Durchsuchung seiner Person wurden zahlreiche Zigarettenpackungen unter seiner Bekleidung sowie Bargeld und ein Klappmesser in seiner Hose aufgefunden. Ein 44- Jähriger hatte sich währenddessen auf dem Weißenberger Weg zwischen Fahrzeugen versteckt. Er führte eine aus dem Kiosk entwendete Geldkassette mit sich. Die beiden Festgenommenen wurden zur Durchführung weiterer kriminalpolizeilicher Maßnahmen einer Polizeiwache zugeführt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft werden beide Männer heute einem Haftrichter vorgeführt. Dieser prüft im Laufe des Tages, ob ein Untersuchungshaftbefehl erlassen wird.

Die Ermittlungen übernahm das Kriminalkommissariat 12.

