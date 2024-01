POL-NE: Haus nach Feuer teilweise nicht bewohnbar

Dormagen (ots) - Einer 78 Jahre alte Frau aus Dormagen wurde am Samstag (13.01.), gegen 22:45 Uhr, an der Knechtstedener Straße die Handtasche geraubt. Die Frau war in Richtung Bahnhof unterwegs, als ihr ein Mann entgegenkam und die Tasche entriss. Da die Seniorin den Griff um die Ellenbeuge getragen hatte, war sie in Folge der Gewalteinwirkung auf den Gehweg gestürzt. Täterbeschreibung: männlich, 25 bis 35 Jahre alt, ...

mehr