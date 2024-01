LPI-G: Zwei Pkw beschädigt

Greiz (ots) - Wünschendorf/Elster. In der Nacht zwischen dem 10.01.2024 und dem 11.01.2024 versuchten unbekannte Täter in ein Geschäft in der Poststraße, Wünschendorf einzudringen. Eindeutige Beschädigungen an der an einer Tür des Geschäfts zeigten, dass die unbekannten Täter hier versuchten in das Geschäft zu gelangen, jedoch ihre Tat nicht vollendeten. Die Polizei Greiz bittet um Zeugenhinweise, wer in ...

