Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eberbach/ Rhein-Neckar-Kreis: Hochwertiges E-Bike am Fahrradparkplatz entwendet

Eberbach/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Eine unbekannte Täterschaft stahl zu einem nicht genauer bestimmbaren Zeitpunkt zwischen Mittwochabend und Donnerstagabend in der Eberbacher Innenstadt ein hochwertiges E-Bike. Das Rad hatte abgeschlossen am Fahrradparkplatz am Neuen Markt gestanden. Der Schaden wird auf 4000 Euro geschätzt.

Die Polizei nahm die Ermittlungen hinsichtlich des besonders schweren Falls des Diebstahls auf.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell