Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Mangelnde Rückschau führt zu erheblichem Unfallschaden

Mannheim (ots)

Ein 59-Jähriger fuhr am Donnerstag, um kurz nach 19 Uhr, mit seinem Mazda auf der Casterfeldstraße in Richtung Neckarau. Auf Höhe der Angelstraße bemerkte er vor ihm auf der Fahrbahn ein Pannenfahrzeug. Um dem Hindernis auszuweichen, wechselte er die Spur. Dies tat er allerdings ohne die nötige Umschau und stieß mit einem neben ihm fahrenden Audi zusammen. Beide Fahrzeuge wurden durch die Kollision derart beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Es entstand ein Gesamtschaden von knapp 14.000 Euro. Die 21-jährige Fahrerin des Audis verletzte sich bei dem Unfall leicht und wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

Der 59-Jährige muss mit einer Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung und Fehler beim Fahrstreifenwechsel rechnen.

