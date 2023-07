Polizei Essen

POL-E: Essen: Unbekannter unterschlägt verlorenen Laptop - Fotofahndung

Essen (ots)

45127 E.-Stadtkern: Am 26. Februar dieses Jahres gegen 9:40 Uhr stieg ein 24-Jähriger am Hauptbahnhof in die U-Bahnlinie U11 in Fahrtrichtung Berliner Platz. Beim Umsteigen bemerkte der Essener, dass er seinen Rucksack in der Bahn verloren hat. Darin befand sich ein silbernes MacBook.

Der Tatverdächtige nutze die Gelegenheit, um das Gerät an sich zu nehmen und in unbekannte Richtung zu flüchten.

Die Videoüberwachung filmte den Unbekannten dabei. Ein Foto der gesuchten Person finden Sie im Fahndungsportal unter folgendem Link:

https://polizei.nrw/fahndung/110316

Wenn Sie Hinweise zu dem Gesuchten geben können, melden Sie sich bitte bei der Polizei Essen unter 0201/829-0./SoKo

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell